Вильфанд предупредил о потеплении в Москве

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Москву ожидает потепление до плюс одного градуса к концу рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Воздушные массы уже будут поступать не с севера, а с северо-востока, Ямала, с Новой Земли, как это было вчера и сегодня, а с северо-запада. А с северо-запада всегда теплый воздух, Атлантика, незамерзающий океан… Поэтому уже сегодня к вечеру температура повысится до минус пяти, минус шести градусов», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что еще во вторник температура в столице была на шесть градусов ниже нормы.
«В четверг уже даже оттепельная погода, минус один, минус шесть», — добавил синоптик.
Потепление продолжится и в пятницу, температура составит от минус двух до плюс одного градуса, сказал ученый.
«А затем очередное понижение температуры», — предупредил Вильфанд.