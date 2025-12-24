Вильфанд предупредил о потеплении в Москве

«Воздушные массы уже будут поступать не с севера, а с северо-востока, Ямала, с Новой Земли, как это было вчера и сегодня, а с северо-запада. А с северо-запада всегда теплый воздух, Атлантика, незамерзающий океан… Поэтому уже сегодня к вечеру температура повысится до минус пяти, минус шести градусов», — сказал Вильфанд.