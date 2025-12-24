Ричмонд
Вильфанд предупредил о потеплении в Москве

Вильфанд предупредил о потеплении в Москве к концу рабочей недели.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Москву ожидает потепление до плюс одного градуса к концу рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Воздушные массы уже будут поступать не с севера, а с северо-востока, Ямала, с Новой Земли, как это было вчера и сегодня, а с северо-запада. А с северо-запада всегда теплый воздух, Атлантика, незамерзающий океан… Поэтому уже сегодня к вечеру температура повысится до минус пяти, минус шести градусов», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что еще во вторник температура в столице была на шесть градусов ниже нормы.

«В четверг уже даже оттепельная погода, минус один, минус шесть», — добавил синоптик.

Потепление продолжится и в пятницу, температура составит от минус двух до плюс одного градуса, сказал ученый.

«А затем очередное понижение температуры», — предупредил Вильфанд.

