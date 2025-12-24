Жителя Омской области осудили за повторную пьяную езду на электроскутере

Было установлено, что 6 мая 2025 года мужчина, не имея водительского удостоверения и будучи ранее наказанным за аналогичное правонарушение, сел за руль электроскутера пьяным. Фигурант совершил поездку по улицам рабочего поселка Таврическое, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования задержанный отказался.