Жителя Омской области осудили за повторную пьяную езду на электроскутере

В Таврическом районе Омской области вынесли приговор по уголовному делу о повторном нетрезвом управлении транспортом. Прокуратура района поддержала гособвинение в отношении 64-летнего местного жителя, признанного виновным по статье 264.1 УК РФ. Об этом в ведомстве рассказали 24 декабря.
Было установлено, что 6 мая 2025 года мужчина, не имея водительского удостоверения и будучи ранее наказанным за аналогичное правонарушение, сел за руль электроскутера пьяным. Фигурант совершил поездку по улицам рабочего поселка Таврическое, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования задержанный отказался.
Суд назначил шоферу наказание в виде 230 часов обязательных работ. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами на срок два года. Кроме того, по ходатайству прокуратуры в доход государства был конфискован электроскутер, принадлежавший виновному.
