Снег парализовал движение на дорогах на севере и в центре Молдовы: Дорожные службы работали всю ночь

Мокрый снег минувшей ночью создал сложные условия для движения автотранспорта на национальных дорогах на севере и в центре Молдовы.
Дорожные работы проводили в течение ночи в районах — Бричаны, Окница, Единцы, Флорешты, Бельцы, Сынжерей, Дондюшаны, Оргеев, Дрокия, Глодяны, Рышканы, Сорока и Калараш.
