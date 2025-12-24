Ричмонд
Снег парализовал движение на дорогах на севере и в центре Молдовы: Дорожные службы работали всю ночь

Дорожные работы проводили в течение ночи в районах — Бричаны, Окница, Единцы, Флорешты, Бельцы, Сынжерей, Дондюшаны, Оргеев, Дрокия, Глодяны, Рышканы, Сорока и Калараш.

Источник: Комсомольская правда

Мокрый снег минувшей ночью создал сложные условия для движения автотранспорта на национальных дорогах на севере и в центре Молдовы.

Дорожные работы проводили в течение ночи в районах — Бричаны, Окница, Единцы, Флорешты, Бельцы, Сынжерей, Дондюшаны, Оргеев, Дрокия, Глодяны, Рышканы, Сорока и Калараш.

