«Влияние фронтального раздела с Латвии». Синоптики предупредили белорусов о морозах до −16 на католическое Рождество

В Беларуси на католическое Рождество похолодает до −16 градусов. Подробнее о погоде на четверг, 25 декабря, сообщает pogoda.by.
В Белгидромете проинформировали о том, что 25 декабря страна окажется в периферии холодного скандинавского антициклона. При этом на погоде в северо-восточных регионах республики отразится влияние малоактивного фронтального раздела, который смещается с территории Латвии.
В течение суток в Беларуси будет облачно с прояснениями, в основном, без осадков. Только ночью на Рождество местами в северо-восточных районах, а днем — по северо-восточной части страны возможны кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. В течение суток ветер будет северо-западного и западного направления от умеренного до порывистого днем. Ночью усилятся морозы от −4 по северу до −13 по югу Беларуси, а днем местами морозы усилятся до −16 градусов. В среднем максимальные температуры днем от −6 до +1 градуса.
Тем временем белорусские католики празднуют Сочельник 24 декабря.
Также Минтруда напомнило о сокращенном рабочем дне перед большими выходными в Беларуси.
Напомним, белорусы дождались большие выходные в декабре.