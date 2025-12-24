«Влияние фронтального раздела с Латвии». Синоптики предупредили белорусов о морозах до −16 на католическое Рождество

В течение суток в Беларуси будет облачно с прояснениями, в основном, без осадков. Только ночью на Рождество местами в северо-восточных районах, а днем — по северо-восточной части страны возможны кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. В течение суток ветер будет северо-западного и западного направления от умеренного до порывистого днем. Ночью усилятся морозы от −4 по северу до −13 по югу Беларуси, а днем местами морозы усилятся до −16 градусов. В среднем максимальные температуры днем от −6 до +1 градуса.