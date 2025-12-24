Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все законы анализируются с точки зрения поддержки семьи, заявил Володин

Володин: все принимаемые ГД законы анализируются с точки зрения поддержки семьи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Все принимаемые Госдумой законы анализируются на предмет вопросов поддержки семьи и учета политики в сфере материнства и детства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы также решение это приняли с учётом того, что теперь все принимаемые законы анализируется на предмет вопросов поддержки семьи и учёта именно политики в сфере материнства и детства», — сказал Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше