Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами

«Абсолютно все структуры — общественные объединения, НПО, культурные учреждения, СМИ и т.д., кормящиеся на ниве “деколонизации России”, — должны войти как минимум в список нежелательных организаций, а как максимум — экстремистских и террористических», — написал Медведев в своей статье.