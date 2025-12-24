Медведев предложил признавать продвигающих идею деколонизации экстремистами

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Все общественные структуры, продвигающие идею «деколонизации России», должны войти как минимум в список нежелательных, а как максимум — экстремистских, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В среду в журнале «Родина» была опубликована его статья под названием «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны».
«Абсолютно все структуры — общественные объединения, НПО, культурные учреждения, СМИ и т.д., кормящиеся на ниве “деколонизации России”, — должны войти как минимум в список нежелательных организаций, а как максимум — экстремистских и террористических», — написал Медведев в своей статье.