«Ночью на реанимобиле доставили в Минск». Минздрав сказал о состоянии четырех пострадавших при пожаре в жилом доме в Орше

Возгорание произошло около 14.00 часов в квартире на улице 1-го Августа. На месте пожарные увидели горение балкона на втором этаже многоэтажного дома. В квартире спасатели на полу в кухне нашли хозяйку без сознания, ее вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи. Затем при обследовании вышележащих этажей на лестницах на седьмом и девятом этажах спасатели нашли еще двух женщин без сознания. Их тоже вынесли на улицу и передали медикам.