«Ночью на реанимобиле доставили в Минск». Минздрав сказал о состоянии четырех пострадавших при пожаре в жилом доме в Орше

В Министерств здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших на пожаре в Орше.
Ранее в МЧС информировали о том, что при пожаре в жилом доме в Орше 23 декабря сотрудниками МЧС были спасены трое и еще три человека эвакуированы.
Возгорание произошло около 14.00 часов в квартире на улице 1-го Августа. На месте пожарные увидели горение балкона на втором этаже многоэтажного дома. В квартире спасатели на полу в кухне нашли хозяйку без сознания, ее вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи. Затем при обследовании вышележащих этажей на лестницах на седьмом и девятом этажах спасатели нашли еще двух женщин без сознания. Их тоже вынесли на улицу и передали медикам.
Также из соседних и вышележащих квартир сотрудники МЧС эвакуировали двух взрослых и одного ребенка. К счастью, они не пострадали.
В Минздраве рассказали, что после ЧП в Оршу были направлены на помощь коллегам комбустиолог и реаниматолог Центра экстренной медицинской помощи Витебской областной больницы. После диагностических исследований Минздрав принял решение перевести двух пострадавших в больницы Витебска и Минска.
— Одну пациентку ночью госпитализировали в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи города Минска. Реанимобиль доставил женщину в БСМП в 02.45, — рассказали в пресс-службе.
Вторую пациентку перевели в Витебскую облбольницу.
— Всем пострадавшим на пожаре в Орше оказывается необходимая медицинская помощь, — подчеркнули в пресс-службе.
Еще в Минздраве уточнили, что на место пожара выезжали три бригады скорой помощи, доставившие пострадавших в Оршанскую больницу N1 в отделение реанимации. У взрослых диагностировали термоингаляционные травмы тяжелой степени. Ребенка госпитализировали под наблюдение, состояние девочки врачи оценивают как стабильное.
