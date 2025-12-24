В РФ запустят масштабную замену старых лифтов

До 2030 года в России планируют заменить около 110 тысяч старых лифтов, которые проработали уже больше четверти века. А новые будут обслуживать и ремонтировать по строгим правилам, рассказал сенатор Александр Высокинский.
Он пояснил, что лифт — это сложный механизм. Мы пользуемся им ежедневно, доверяя ему свою безопасность. Поэтому так важно, чтобы оборудование вовремя и качественно обслуживалось.
Совет Федерации рассматривает новый закон, который должен навести порядок в этой сфере. Согласно инициативе, договоры на обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах должны будут заключаться отдельно и только с аккредитованными организациями. Эти компании и их специалисты должны будут иметь специальные сертификаты и состоять в официальном реестре.
В стандартный договор обязательно включат пункты о гарантийном и постгарантийном обслуживании, а также об использовании только сертифицированных запчастей. Идея в том, чтобы лифты поставлялись либо напрямую с завода, либо через официальных представителей.
Это даст чёткие гарантии надёжности, своевременной поставки деталей и профессионального ремонта. Все эти меры сделают эксплуатацию лифтов гораздо безопаснее, подытожил Высокинский в эфире телеканала «Вместе-РФ».
Ранее сенатор говорил, что для программы замены лифтов полезно собрать все данные об оборудовании на одной цифровой платформе. Такую программу сейчас готовят Совфед и Минстрой России.
Таисия Колоброд.