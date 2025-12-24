В РФ запустят масштабную замену старых лифтов

Совет Федерации рассматривает новый закон, который должен навести порядок в этой сфере. Согласно инициативе, договоры на обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах должны будут заключаться отдельно и только с аккредитованными организациями. Эти компании и их специалисты должны будут иметь специальные сертификаты и состоять в официальном реестре.