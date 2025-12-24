Ричмонд
В РФ запустят масштабную замену старых лифтов

В стране вводят жесткие стандарты монтажа, ремонта и обслуживания.

Источник: KrasnodarMedia.su

До 2030 года в России планируют заменить около 110 тысяч старых лифтов, которые проработали уже больше четверти века. А новые будут обслуживать и ремонтировать по строгим правилам, рассказал сенатор Александр Высокинский.

Он пояснил, что лифт — это сложный механизм. Мы пользуемся им ежедневно, доверяя ему свою безопасность. Поэтому так важно, чтобы оборудование вовремя и качественно обслуживалось.

Совет Федерации рассматривает новый закон, который должен навести порядок в этой сфере. Согласно инициативе, договоры на обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах должны будут заключаться отдельно и только с аккредитованными организациями. Эти компании и их специалисты должны будут иметь специальные сертификаты и состоять в официальном реестре.

В стандартный договор обязательно включат пункты о гарантийном и постгарантийном обслуживании, а также об использовании только сертифицированных запчастей. Идея в том, чтобы лифты поставлялись либо напрямую с завода, либо через официальных представителей.

Это даст чёткие гарантии надёжности, своевременной поставки деталей и профессионального ремонта. Все эти меры сделают эксплуатацию лифтов гораздо безопаснее, подытожил Высокинский в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Ранее сенатор говорил, что для программы замены лифтов полезно собрать все данные об оборудовании на одной цифровой платформе. Такую программу сейчас готовят Совфед и Минстрой России.

Таисия Колоброд.