Сияющий и торжественный: обновленный ЗАГС открылся в Черемхове

Напомним, в Ангарске строительство нового здания ЗАГСа могут не завершить из-за проблем с областным финансированием. Об этом рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, пояснив, что проект будет завершен, так как он очень важен и нужен для города, поскольку играет роль в формировании уважения к семье, городскому пространству и общественным институтам.

