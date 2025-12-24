Сияющий и торжественный: обновленный ЗАГС открылся в Черемхове

IrkutskMedia, 24 декабря. В Черемхове после ремонта открылся отдел службы ЗАГС по Черемховскому району, Черемхову и Свирску. Косметические работы провели на средства регионального бюджета — 7,3 млн рублей.
Пресс-служба правительства Приангарья сообщает, всего в 2025 году из областного бюджета на ремонты отделов службы ЗАГС было направлено 22,6 млн рублей. Отремонтировали отделы в городах Саянск, Усть-Илимск, Шелехов, а также центральный отдел Иркутска.
«Помещения отдела в Черемхове стали современными и светлыми, засияли новыми красками. Заменены все двери, напольное покрытие и потолки. Зал торжественной регистрации украшает дизайнерская хрустальная люстра в виде обручальных колец, церемонии бракосочетания будет сопровождать новая акустическая система. Обновлен фасад здания и входная группа. Полностью заменена охранно-пожарная сигнализация», — рассказал руководитель службы в регионе Валерий Митусов.
В 2026 году запланировано выделить 6,7 млн рублей на ремонт отделов по Иркутскому району, методической работы и легализации документов.
Напомним, в Ангарске строительство нового здания ЗАГСа могут не завершить из-за проблем с областным финансированием. Об этом рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, пояснив, что проект будет завершен, так как он очень важен и нужен для города, поскольку играет роль в формировании уважения к семье, городскому пространству и общественным институтам.