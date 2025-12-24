Штрафы за срыв сроков сдачи жилья начнут применять в Хабаровском крае

В Хабаровском крае застройщики вновь будут нести финансовую ответственность за нарушение сроков передачи жилья дольщикам. Мораторий на штрафы за срыв ввода объектов долевого строительства продлевать не стали. Такое решение принято по поручению президента России и уже реализовано правительством страны. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Как сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, вопрос защиты прав дольщиков стал одним из ключевых по итогам прямой линии главы государства. Все обращения жителей были оперативно проработаны в Координационном центре правительства, после чего приняли конкретные решения.
«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», — сказал Михаил Мишустин.
Теперь застройщики снова будут платить штрафы за задержку сдачи жилья. Эта норма действует на всей территории России и распространяется на все регионы, в том числе на Хабаровский край. Речь идет о проектах, которые реализуются с привлечением средств участников долевого строительства.