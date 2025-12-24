Соседняя с Беларусью Литва купит у Швеции противотанковые боеприпасы

Соседняя с Беларусью Литва закупит у Швеции противотанковые боеприпасы на 156 миллионов евро, пишет БелТА.
Так, стало известно, что литовское Агентство оборонных ресурсов и шведская компания Saab Dynamics, которая специализируется на производстве военной техники, подписали контракт на закупку противотанковых боеприпасов. Сумма контракта составит 156 миллионов евро.
Как заявили в Министерстве обороны Литвы, контрактом предусматривается закупка различных видов боеприпасов для 84-мллиметрового гранатомета Carl Gustaf на сумму свыше 60 миллионов евро. Еще литовские власти хотят закупить одноразовые гранатометы AT4 на сумму, превышающую 96 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Польша начнет производство мин для размещения на границе с Беларусью.
Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет предъявить счет ответственным за геноцид белорусского народа.