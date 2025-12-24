Соседняя с Беларусью Литва купит у Швеции противотанковые боеприпасы

Как заявили в Министерстве обороны Литвы, контрактом предусматривается закупка различных видов боеприпасов для 84-мллиметрового гранатомета Carl Gustaf на сумму свыше 60 миллионов евро. Еще литовские власти хотят закупить одноразовые гранатометы AT4 на сумму, превышающую 96 миллионов евро.