В Иркутске сотрудники ДПС спасли водителя Land Cruiser, утонувшего в снегу

Автомобилист в Иркутске, чей внедорожник Toyota Land Cruiser застрял в придорожной канаве, смог продолжить путь благодаря помощи сотрудников ДПС. Экипаж Госавтоинспекции, заметив машину во время патрулирования, остановился для оказания помощи, сообщили в ведомстве.
По словам водителя, при выезде на дорогу он не заметил водоотводную канаву, куда и съехал. Вызов эвакуатора не решил проблему — вытаскивать машину стандартным способом отказались, чтобы не повредить автомобиль.
Сотрудники ДПС взяли ситуацию в свои руки. Используя подручные средства, они около двух часов расчищали снег вокруг внедорожника. Их усилия увенчались успехом — автомобиль удалось вернуть на проезжую часть.
«Ребята здорово помогли, около двух часов занимались машиной. Все помогали. Огромное спасибо!» — поблагодарил автомобилист правоохранителей.
Ранее в Иркутской области три человека пострадали в аварии.