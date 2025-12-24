Ричмонд
В Иркутске сотрудники ДПС спасли водителя Land Cruiser, утонувшего в снегу

Экипаж ДПС помог застрявшему в сугробе автомобилисту.

Источник: Соцсети

Автомобилист в Иркутске, чей внедорожник Toyota Land Cruiser застрял в придорожной канаве, смог продолжить путь благодаря помощи сотрудников ДПС. Экипаж Госавтоинспекции, заметив машину во время патрулирования, остановился для оказания помощи, сообщили в ведомстве.

По словам водителя, при выезде на дорогу он не заметил водоотводную канаву, куда и съехал. Вызов эвакуатора не решил проблему — вытаскивать машину стандартным способом отказались, чтобы не повредить автомобиль.

Сотрудники ДПС взяли ситуацию в свои руки. Используя подручные средства, они около двух часов расчищали снег вокруг внедорожника. Их усилия увенчались успехом — автомобиль удалось вернуть на проезжую часть.

«Ребята здорово помогли, около двух часов занимались машиной. Все помогали. Огромное спасибо!» — поблагодарил автомобилист правоохранителей.

Ранее в Иркутской области три человека пострадали в аварии.