В Иркутске мужчина осужден за убийство собаки из ружья

После сообщения о звуках выстрелов и обнаружении тела собаки по кличке Йося полиция задержала 48-летнего мужчину. Он объяснил свои действия необходимостью защиты своей семьи и домашней птицы. У подозреваемого был изъят охотничий карабин, а ветеринарная экспертиза подтвердила, что смерть животного наступила от огнестрельных ранений.