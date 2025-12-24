В Иркутске мужчина осужден за убийство собаки из ружья

После сообщения о звуках выстрелов и обнаружении тела собаки по кличке Йося полиция задержала 48-летнего мужчину. Он объяснил свои действия необходимостью защиты своей семьи и домашней птицы. У подозреваемого был изъят охотничий карабин, а ветеринарная экспертиза подтвердила, что смерть животного наступила от огнестрельных ранений.
Суд признал мужчину виновным по статье о жестоком обращении с животными. В качестве наказания он должен выплатить штраф в размере 55 тысяч рублей. Орудие преступления — ружье — конфисковано.