Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске мужчина осужден за убийство собаки из ружья

В Иркутске вынесен приговор по уголовному делу о жестоком убийстве собаки. Инцидент произошел в апреле прошлого года в посёлке Первомайский. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

После сообщения о звуках выстрелов и обнаружении тела собаки по кличке Йося полиция задержала 48-летнего мужчину. Он объяснил свои действия необходимостью защиты своей семьи и домашней птицы. У подозреваемого был изъят охотничий карабин, а ветеринарная экспертиза подтвердила, что смерть животного наступила от огнестрельных ранений.

Суд признал мужчину виновным по статье о жестоком обращении с животными. В качестве наказания он должен выплатить штраф в размере 55 тысяч рублей. Орудие преступления — ружье — конфисковано.