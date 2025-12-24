Ричмонд
Маленький уфимец съел три «чокопайки» и попал в реанимацию: его пришлось подключить к ИВЛ

SHOT: школьник съел конфеты Choco Pie и попал в реанимацию.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел случай, едва не завершившийся трагедией. Школьник, находившийся дома один, съел сладкое, после чего у него началась сильнейшая аллергическая реакция. По данным «SHOT проверка», у ребенка моментально выступила красная сыпь, и он стал задыхаться.

Мальчик успел позвонить маме, которая, находясь на работе, вызвала скорую помощь и немедленно поехала домой. К моменту госпитализации у мальчика начало синеть лицо из-за нехватки кислорода. Врачи экстренно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и поместили в реанимацию.

Как выяснилось, у ребенка аллергия на сладкое. Обычно он строго соблюдал гипоаллергенную диету и даже носил с собой специальный «тревожный чемоданчик» с лекарствами. Однако в классе на днях рождения часто раздают конфеты Choco Pie. Под присмотром матери он пробовал их дважды без последствий, но в третий раз организм дал опасный сбой.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи прописали ему строгую диету и курс лечения.

