Маленький уфимец съел три «чокопайки» и попал в реанимацию: его пришлось подключить к ИВЛ

В Уфе произошел случай, едва не завершившийся трагедией. Школьник, находившийся дома один, съел сладкое, после чего у него началась сильнейшая аллергическая реакция. По данным «SHOT проверка», у ребенка моментально выступила красная сыпь, и он стал задыхаться.
Мальчик успел позвонить маме, которая, находясь на работе, вызвала скорую помощь и немедленно поехала домой. К моменту госпитализации у мальчика начало синеть лицо из-за нехватки кислорода. Врачи экстренно подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и поместили в реанимацию.
Как выяснилось, у ребенка аллергия на сладкое. Обычно он строго соблюдал гипоаллергенную диету и даже носил с собой специальный «тревожный чемоданчик» с лекарствами. Однако в классе на днях рождения часто раздают конфеты Choco Pie. Под присмотром матери он пробовал их дважды без последствий, но в третий раз организм дал опасный сбой.
В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи прописали ему строгую диету и курс лечения.
