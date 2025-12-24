В Омской области от браконьеров уберегли более двухсот елей

В преддверии Нового года патрулирование лесов в Омской области перевели на усиленный режим. Особый контроль установили за искусственно высаженными молодыми деревьями в мкрн Амурский-2. Там растения уже достигли почти двухметровой высоты. О борьбе с незаконной вырубкой сосен и елей рассказали в ГУ лесхозяйства региона.
Каждому нарушителю грозит возмещение вреда, речь идет о суммах 2500−3000 рублей. Для должностных лиц размеры штрафов могут достигать 40 000 рублей. Вырубка двух и более деревьев — уголовное преступление с максимальным сроком лишения свободы до семи лет. Использование техники ведет к конфискации и увеличению штрафов.
«Контроль организован на всех этапах: от леса до прилавка. Совместно с правоохранительными органами организуются проверки на торговых точках, где реализуется хвойная продукция. Легальность происхождения каждого дерева продавцы обязаны подтвердить пакетом документов», — рассказали в ведомстве.
Цель проведения рейдов — сохранение лесов и обеспечение честной конкуренции.
