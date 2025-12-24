В Омской области от браконьеров уберегли более двухсот елей

В преддверии Нового года патрулирование лесов в Омской области перевели на усиленный режим. Особый контроль установили за искусственно высаженными молодыми деревьями в мкрн Амурский-2. Там растения уже достигли почти двухметровой высоты. О борьбе с незаконной вырубкой сосен и елей рассказали в ГУ лесхозяйства региона.