В Госдуму внесли проект о профилактике киберугроз

В Госдуму внесли законопроект о профилактике киберперступлений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Законопроект о профилактике киберпреступлений внесли в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами проекта выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда.

«Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 1 статьи 6 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ “Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации” новым пунктом, предусматривающим закрепление противодействия киберугрозам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что отсутствие в перечне основных направлений профилактики правонарушений направления по противодействию киберугрозам создает правовую неопределенность для субъектов профилактики на всех уровнях публичной власти, не позволяет системно выстраивать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также затрудняет включение соответствующих мероприятий в государственные и муниципальные программы.

«Принятие законопроекта позволит… создать правовую основу для системной работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию киберугрозам в рамках государственных и муниципальных программ профилактики правонарушений», — заключается в документе.