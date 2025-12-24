Ричмонд
Главную площадь Кишинева перекрывают до 25 декабря: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Ограничения связаны с проведением культурно-художественных мероприятий на ПВНС.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что с 13:00 24 декабря до 05:00 25 декабря будет приостановлено движение транспорта, пересекающего площадь Великого национального собрания (участок между ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и ул. А. Пушкина). Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.

Ограничения связаны с проведением культурно-художественных мероприятий на ПВНС. Транспорт будет курсировать следующим образом:

Троллейбусы:

№ 1, 5, 8, 22 — объезд по улице Букурешть, туда и обратно;

№ 4 — в сторону Буюкан по ул. Букурешть, в сторону Ботаники — по ул. А. Матеевича — ул. А. Пушкина — бульвар Штефана чел Маре;

№ 34 — в Центр — по ул. Букурешть, в сторону коммуны Трушены — по бульвару Штефана чел Маре, ул. Василе Александри, ул. Букурешть.

Автобусы:

№ 5 — туда: по обычному маршруту; обратно: через ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Колумна, ул. Василе Александри, бульвар Штефана чел Маре;

№ 8 и 9 — туда: бул. Штефана чел Маре, ул. М. Г. Бэнулеску — ул. Бодони, ул. М. Когэлничану, ул. А. Пушкина, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; обратно: бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина, ул. Ал. чел Бун, ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

№ 11 — туда и обратно: бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина, ул. Ал. чел Бун, ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

№ 26 —туда и обратно: бул. Штефана чел Маре, ул. М. Г. Бэнулеску — Бодони, ул. М. Когэлничану, ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту;

№ 46 —туда и обратно: бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина, ул. Ал. чел Бун, ул. М. Г. Бэнулеску — Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

