Главную площадь Кишинева перекрывают до 25 декабря: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

№ 8 и 9 — туда: бул. Штефана чел Маре, ул. М. Г. Бэнулеску — ул. Бодони, ул. М. Когэлничану, ул. А. Пушкина, бульвар Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; обратно: бул. Штефана чел Маре, ул. А. Пушкина, ул. Ал. чел Бун, ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;