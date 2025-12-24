Каждый второй красноярец подарит на Новый год технику

Каждый второй красноярец будет дарить на предстоящий Новый год технику. Информацией поделились эксперты онлайн-площадки «Авито». Чаще всего радовать своих близких будут смартфонами. Телефоны планируют дарить родителям (36%), детям (30%) и женам/мужьям (23%). Каждый четвертый респондент хочет порадовать новым гаджетом себя.