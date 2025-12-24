Каждый второй красноярец подарит на Новый год технику

Каждый второй красноярец будет дарить на предстоящий Новый год технику. Информацией поделились эксперты онлайн-площадки «Авито». Чаще всего радовать своих близких будут смартфонами. Телефоны планируют дарить родителям (36%), детям (30%) и женам/мужьям (23%). Каждый четвертый респондент хочет порадовать новым гаджетом себя.
На втором месте чайники, тостеры, блендеры. Молодежь 18−24 лет чаще других собирается дарить наушники (35%), а респонденты 25−34 лет — увлажнители и очистители воздуха (30%).
В качестве подарка чаще всего выбирают китайскую технику. Также популярностью пользуются южнокорейские марки, а каждый четвертый планирует дарить технику российского производства. Гаджеты американских брендов будут дарить только 11% опрошенных.
Согласно результатам опроса, в 30 000 рублей хотели бы уложиться 84% респондентов. От 30 000 до 50 000 готовы потратить 6% опрошенных, от 50 000 — 10%. Больше всех готова потратить молодежь 18−24 лет.
Среди техники, которую опрошенные хотели бы получить сами, лидируют смартфоны и бытовая техника.