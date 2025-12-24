Ричмонд
В Омске закрывается известная ремесленная сыроварня

Владельцы бизнеса посетовали на обстоятельства, которые «сильнее них».

Источник: Комсомольская правда

В Омске закрывается крафтовая сыроварни «Над хлебом с маслом». Об этом известила она сама.

Новость прозвучала на фоне других примеров закрытий в Омске — например, магазинов и заведений питания.

«Мы сообщаем о вынужденном закрытии нашего предприятия. Обстоятельства сильнее, и в сложившейся ситуации мы не видим возможности продолжать работу», — сообщила в соцсетях сыроварня, не став называть причины никак более конкретно.

По ситуации на ноябрь в Омске работали 12 фирменных точек продаж «Над хлебом с маслом». Также продукция продавалась в сетевых магазинах Metro, Eurospar и других.

Основателем сыроварни является предприниматель Матфей Погуляй. Его компания производила популярные сорта сыра, в том числе несколько видов качотты, халлуми, буррату, страчателлу и другие. В том числе в точках сыроварни продавали подарочные наборы из нескольких сортов.

Производитель закупали у омских фермеров и использовали оборудование отечественного производителя.

Ранее мы публиковала прогноз экономиста Максима Мизи о возможных последствиях изменений налогов для бизнеса на уровне России.