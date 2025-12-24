В Омске закрывается известная ремесленная сыроварня

В Омске закрывается крафтовая сыроварни «Над хлебом с маслом». Об этом известила она сама.
Новость прозвучала на фоне других примеров закрытий в Омске — например, магазинов и заведений питания.
«Мы сообщаем о вынужденном закрытии нашего предприятия. Обстоятельства сильнее, и в сложившейся ситуации мы не видим возможности продолжать работу», — сообщила в соцсетях сыроварня, не став называть причины никак более конкретно.
По ситуации на ноябрь в Омске работали 12 фирменных точек продаж «Над хлебом с маслом». Также продукция продавалась в сетевых магазинах Metro, Eurospar и других.
Основателем сыроварни является предприниматель Матфей Погуляй. Его компания производила популярные сорта сыра, в том числе несколько видов качотты, халлуми, буррату, страчателлу и другие. В том числе в точках сыроварни продавали подарочные наборы из нескольких сортов.
Производитель закупали у омских фермеров и использовали оборудование отечественного производителя.
