Под Жабинкой после видео в соцсетях поймали лису, которая держала в страхе агрогородок

Под Жабинкой устранили лису, которая угрожала жителям агрогородка.

Источник: Комсомольская правда

В Жабинковском районе поймали лису, которая угрожала жителям агрогородка Ракитница. Подробности рассказали в телеграм-канале Жабинковского райисполкома.

Ранее в агрогородке Ракитница появилась дикая лиса, видео с которой распространилось в интернете. Дикое животное разгуливало по подворьям, угрожая домашним животным и сельчанам.

На поимку дикой лисы направили сотрудников коммунальных служб. Лису поймали и нейтрализовали при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

— Животное направлено на проведение соответствующей ветеринарной экспертизы, — прокомментировали в райисполкоме.

