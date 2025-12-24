В Перми началась обкатка трамвайных путей на открывшейся улице Карпинского

Обкатка трамвайных путей на улице Карпинского, открывшейся в декабре 2025 года в Перми, началась, сообщает краевой минтранс.
Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале 24 декабря. По данным министерства, тестовые проезды на путях начались накануне днём. На новые рельсы, уложенные на реконструированной улице, выехал вагон-лаборатория модели ВЛ-2. В первую очередь сотрудники предприятия проверили работу сети по направлению из центра города.
«Специалисты проверили контактную сеть на правом пути (если ехать из центра), обследовав участок от путепровода на шоссе Космонавтов до ул. Левченко. Сегодня лаборатория начнет проверку соседнего пути», — рассказывает Министерство транспорта Пермского края.
После обкатки лабораторным вагоном рабочие планируют подать напряжение на контактную сеть — по путям проедет трамвай с двумя кабинами. Новый вагон пройдёт полный маршрут обновлённой улицы от шоссе Космонавтов до Стахановской.
В министерстве подчеркнули, что запустить движение из центра в Индустриальный район всё ещё планируют до конца 2025 года. Ранее обкатку прошли участки на улице Пушкина и продлённого участка на улице Крисанова.