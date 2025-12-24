Новую систему безопасности с использованием нейросетей внедрили в метро Самары

В метро Самары внедрили современную систему цифровой безопасности. Она объединяет данные с камер и использует нейросети для анализа происходящего. И все это в режиме реального времени.
«Система автоматически распознает подозрительные действия. Вмешательство оператора не требуется. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы», — сообщили в департаменте транспорта Самары.
Умную систему разработали российские специалисты. Она уже работает на станциях метро «Алабинская», Российская’и «Победа» и, как отмечают в дептрансе, эффективна даже при большом потоке пассажиров. Разработка точно фиксирует все события и редко ошибается.