Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую систему безопасности с использованием нейросетей внедрили в метро Самары

В Самаре на трех станциях внедрили умную систему видеонаблюдения, которая автоматически распознает подозрительные действия.

Источник: Комсомольская правда

В метро Самары внедрили современную систему цифровой безопасности. Она объединяет данные с камер и использует нейросети для анализа происходящего. И все это в режиме реального времени.

«Система автоматически распознает подозрительные действия. Вмешательство оператора не требуется. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы», — сообщили в департаменте транспорта Самары.

Умную систему разработали российские специалисты. Она уже работает на станциях метро «Алабинская», Российская’и «Победа» и, как отмечают в дептрансе, эффективна даже при большом потоке пассажиров. Разработка точно фиксирует все события и редко ошибается.