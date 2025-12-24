В Башкирии спасатели рассказали, как достали из озера более 960 туш овец.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в водоеме могли утонуть более одной тысячи животных. Причиной случившегося хозяин отары называет непогоду. Фермер заявил, что продолжает терпеть убытки, по его подсчетам, речь идет о 20 млн рублей. Ему придется оплатить работу спасателей, а также отправить тела погибших животных в скотомогильник в Елабугу, в Татарстан. Стоит отметить, что одна овца из стада, провалившегося под лед, выжила.