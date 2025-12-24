В Башкирии спасатели рассказали, как достали из озера более 960 туш овец.

Заместитель начальника аварийно-спасательной службы госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Ильгиз Фаррахов в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» рассказал, как проходит операция по извлечению провалившихся под лед овец.
По его словам, спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета девятый день проводят работы по извлечению погибших животных из воды на озере Узеть около хутора Луч в Бирском районе. На данный момент достали более 960 туш.
«Низкие температуры воды и воздуха, а также наличие прочного ледового покрова существенно осложняют проведение работ. Для обеспечения безопасности спасателей работы выполняются исключительно в светлое время суток. Они ведутся поэтапно. Вначале производится разрушение ледового покрова, подготовка майны (проруби) в определенной зоне. После этого водолазы осуществляют погружение, проводят поиски тел животных на дне, выполняют их обвязку и подъем на поверхность. Далее туши транспортируются на берег», — сообщил «Башинформу» Ильгиз Фаррахов.
Он также добавил, что после завершения поисковых работ будет рассмотрен вопрос о компенсации расходов.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в водоеме могли утонуть более одной тысячи животных. Причиной случившегося хозяин отары называет непогоду. Фермер заявил, что продолжает терпеть убытки, по его подсчетам, речь идет о 20 млн рублей. Ему придется оплатить работу спасателей, а также отправить тела погибших животных в скотомогильник в Елабугу, в Татарстан. Стоит отметить, что одна овца из стада, провалившегося под лед, выжила.