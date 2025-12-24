В Пермском крае появится новая особо охраняемая природная территория

Министерство природных ресурсов Прикамья сообщило, что займется созданием новой особо охраняемой природной территории «Васильевские увалы». Проект постановления был разработан краевым Правительством. Для новой охранной зоны выделены участки Закамского лесничества в Нытвенском и Ильинском муниципальных округах.
Общая площадь объекта составит чуть больше 13,5 га. Положение об охраняемом ландшафте должны утвердить до 1 апреля 2026 года.
Всего на территории Пермского края располагается более 300 ООПТ, в том числе памятники природы, охраняемые ландшафты, природные резерваты и историко-природные комплексы.
Кстати, ранее мы сообщали, что в рамках проекта «Зеленое кольцо» будет благоустроена долина реки Малая Язовая, протекающая в микрорайоне Вышка-2. На экотропе планируется обустройство лестниц, тропинок, смотровых площадок, освещения.