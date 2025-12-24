Опубликован режим работы больниц в новогодние праздники в Прикамье

В новогодние каникулы все больницы и травмпункты Пермского края продолжат круглосуточный прием пациентов, проведение операций и лечение. В обычном режиме будут доступны скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь.
Службы медицины катастроф перейдут в режим повышенной готовности: медики пройдут дополнительный инструктаж, а количество дежурных врачей увеличат.
Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 24:00, вызвать врача на дом можно будет с 8:00 до 23:00. 3, 6, 8 и 10 января прием будут вести дежурные участковые терапевты, педиатры и другие специалисты.
Кроме того, ежедневно в регионе будет проводиться экспресс- и ПЦР-тестирование на COVID-19, ОРВИ и грипп. Для вызова врача, скорой или записи на прием продолжит работу единая региональная справочная служба «122».
С 31 декабря по 11 января дежурные врачи-стоматологи будут вести прием по графику поликлиник. Информацию о времени работы можно уточнить по ссылке.
В краевом Минздраве также напомнили о профилактике сезонных заболеваний, и порекомендовали носить маски в общественных местах, мыть руки и соблюдать дистанцию, а при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу.
Особое внимание в министерстве просят уделить профилактике типичных новогодних травм и отравлений. Самые частые причины обращений — алкогольное отравление, травмы и обморожения. Минздрав призывает ответственно подходить к выбору теплой одежды, умеренно употреблять продукты, соблюдать технику безопасности при запуске салютов и катании на коньках, а также обновить домашние аптечки.
В случае необходимости и чрезвычайной ситуации обращаться за помощью по телефону «103».