Опубликован режим работы больниц в новогодние праздники в Прикамье

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 8:00 до 24:00, вызвать врача на дом можно будет с 8:00 до 23:00. 3, 6, 8 и 10 января прием будут вести дежурные участковые терапевты, педиатры и другие специалисты.