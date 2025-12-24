Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ законом относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также об установлении ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.