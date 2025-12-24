Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО

Совфед одобрил закон о расширении перечня видов деятельности социальных НКО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Согласно тексту закона, в состав целей благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности включается участие в проведении мероприятий по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.

Также предусматривается включение в перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа и непогребенных останков жертв геноцида советского народа и установление их имен.

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ законом относится решение вопросов участия в организации увековечения памяти, принятие решений о захоронении непогребенных останков жертв геноцида или о перемещении неизвестных захоронений останков, а также об установлении ограничений в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых непогребенные останки жертв могут быть повреждены или перемещены с места обнаружения.

Также к полномочиям предусматривается отнесение вопросов по обеспечению проведения необходимых мероприятий по захоронению и осуществлению формирования поименных списков жертв, останки которых погребены в воинских захоронениях, находящихся на территории субъекта РФ.