Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max.
«Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией», — сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин.
Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.
