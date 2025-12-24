Ричмонд
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX

Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max.

«Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией», — сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин.

Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

