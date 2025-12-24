«Беларусбанк» сказал, какие операции будут недоступны 24 декабря из-за техработ

Называются также операции по вкладам и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие и другие), установка и снятие лимитов по картам, блокировка, разблокировка, подключение, отключение SMS-оповещений. Кроме того, будут временно недоступны переводы через систему мгновенных платежей, операции через ЕРИП по услугам Беларусбанка (пополнение счетов, вкладов и так далее) и другие операции.