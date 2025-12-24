Ричмонд
«Беларусбанк» сказал, какие операции будут недоступны 24 декабря из-за техработ

«Беларусбанк» предупредил белорусов, какие операции будут недоступны 24 декабря из-за техработ.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусбанк» сказал, какие операции будут недоступны 24 декабря из-за техработ. Подробности рассказали в пресс-службе «Беларусбанка».

«Сегодня, 24 декабря, начинается основной этап технологических работ», — уточнили в сообщении.

В банке предупредили, что в течение дня будут вводиться поэтапные временные ограничения. Так, с 14.00 — на оформление заявок на кредиты; на заключение кредитных договоров и дополнительных соглашений.

С 15.30 будет временно ограничено перечисление денежных средств по кредитным договорам. С 17.30 24 декабря будут недоступны следующие операции. Речь идет про оплату кредитов, операции по платежным и кредитным картам, которые связаны с оформлением, выдачей, перевыпуском, выпуском дубликатов.

Называются также операции по вкладам и текущим счетам (открытие, закрытие, пополнение, снятие и другие), установка и снятие лимитов по картам, блокировка, разблокировка, подключение, отключение SMS-оповещений. Кроме того, будут временно недоступны переводы через систему мгновенных платежей, операции через ЕРИП по услугам Беларусбанка (пополнение счетов, вкладов и так далее) и другие операции.

В банке белорусов просят заранее спланировать свои платежи и операции.

Тем временем Минтруда напомнило о сокращенном рабочем дне перед большими выходными в Беларуси.

Ранее мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.