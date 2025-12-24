Житель Башкирии обворовал мать погибшего участника СВО — свою же бабушку

В Аургазинском районе Башкирии вынесли приговор по уголовному делу о краже в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, жителя Стерлитамака признали виновным в хищении денег у собственной 67-летней бабушки.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем марте мужчина узнал, что на счет пенсионерки поступили средства, выделенные государством после гибели ее сына — его дяди — в зоне специальной военной операции. Злоумышленник решил завладеть этими деньгами.
Получив доступ к мобильному банковскому приложению, установленному на телефоне пожилой женщины, он в течение трех месяцев переводил средства на свои счета. Всего было похищено свыше 1,8 миллиона рублей, все он потратил на собственные нужды.
Гафурийский межрайонный суд назначил стерлитамаковцу четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Также инстанция удовлетворила требования прокурора и взыскал с осужденного полную сумму причиненного ущерба в пользу потерпевшей.