Воронежцев предупредили об опасной красной икре

Нарушения нашли не только в составе. Эксперты вскрыли массу несоответствий в маркировке. Так, у «Русского моря», «Горчакова», «МорМера» и «Тунайчи» не совпали заявленные и фактические доли белка и жира. Продукция «Горчакова» также оказалась недовесной. В икре торговой марки «Ашан» обнаружена незаявленная бензойная кислота. Под видом икры горбуши от марки «Авача» продавалась более дешевая икра кеты.