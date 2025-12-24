Воронежцев предупредили об опасной красной икре

В Воронеже изъяли опасную красную икру пяти торговых марок.
В преддверии новогодних праздников Роскачество провело масштабную проверку красной икры. Результаты экспертизы оказались тревожными: в продукции пяти известных производителей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Под удар специалистов попали торговые марки: «Московский рыбокомбинат», «Русское море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». Помимо этого, в икре брендов «МорМер» и «Горчаков» выявлено превышение уровня микроорганизмов, что свидетельствует о начальной порче продукта. В икре «Москва на волне» превышена норма дрожжей.
Нарушения нашли не только в составе. Эксперты вскрыли массу несоответствий в маркировке. Так, у «Русского моря», «Горчакова», «МорМера» и «Тунайчи» не совпали заявленные и фактические доли белка и жира. Продукция «Горчакова» также оказалась недовесной. В икре торговой марки «Ашан» обнаружена незаявленная бензойная кислота. Под видом икры горбуши от марки «Авача» продавалась более дешевая икра кеты.
Потребителям рекомендуют быть особенно внимательными при покупке красной икры в сезон праздников и проверять маркировку.