При взрыве на юге Москвы погибли три человека, в том числе двое полицейских

«Сам взрыв я не видела, услышала только в 01:29 очень громкий звук, который был идентичный тому, который был в 06:55 в понедельник, когда также взорвали машину. Я выглянула в окно и увидела в стороне здания МВД какие-то обломки на дороге (трудно было разглядеть, потому что темно и я живу на почти последнем этаже). Достаточно быстро приехало около трех машин полиции, в течение трех-пяти минут, одна из машин закрыла въезд на эту улицу. Через 10 минут приехала пожарная машина, но достаточно быстро уехала, поэтому возникла мысль, что, может, сбили беспилотник и что из людей никто не пострадал», — сообщила местная жительница Мария.