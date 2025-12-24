В Красноярском крае ИИ поможет жителям составить резюме

Эта система была опробована в 2025 году в Железногорске в рамках программы социальной адаптации на рынке труда. В пилотном проекте участвовало 228 человек. Благодаря использованию нейросетей уровень их трудоустройства достиг 90%, что значительно выше показателя 70% в 2024 году, до внедрения сервиса.