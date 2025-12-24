Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ИИ поможет жителям составить резюме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 2026 года в центрах занятости края появится сервис для быстрого создания резюме с помощью нейросетей.

Источник: НИА Крым

Эта система была опробована в 2025 году в Железногорске в рамках программы социальной адаптации на рынке труда. В пилотном проекте участвовало 228 человек. Благодаря использованию нейросетей уровень их трудоустройства достиг 90%, что значительно выше показателя 70% в 2024 году, до внедрения сервиса.

«Создание резюме с помощью искусственного интеллекта ускоряет процесс и зачастую улучшает его качество, тем самым повышает шансы на успешное трудоустройство», — отметила руководитель центра занятости Железногорска Елена Андросова.

Опыт города Железногорска признан успешным, и планируется расширить практику по всему Красноярскому краю.