В Уфе появилась площадь Агидели

Депутаты Горсовета Уфы на 58-м заседании утвердили официальное название площади у колоннады на набережной реки Белой. Из всех предложенных вариантов предпочтение отдали площади Агидели.
Название-победителя выбрали путем общественного голосования. Назвать площадь предлагали Троицкой, Дружбы народов, Трудовой доблести и славы, Уфимской колоннады, Белая пристань и др.
Отметим, что в мае наименование название «Площадь Агидели» победило в первом голосовании, но тогда результаты аннулировали, посчитав, что голоса накрутили.