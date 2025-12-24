Ричмонд
За сутки из Челябинска вывезли 10 тысяч кубометров снега

За последние несколько дней в Челябинске уже превышена полуторамесячная норма осадков, поэтому все службы и подрядные организации работают в городе круглосуточно. За сутки машины вывезли 10 тысяч кубометров снега. Как наводят порядок на улицах мегаполиса в среду, 24 декабря, рассказываем.

Источник: Pchela.News

На уборку снега во дворах управляющие компании вывели 1428 человек и 23 единицы техники. Районные администрации привлекли 103 машины и 256 работников.

— Для ликвидации накатов, а в преддверии похолодания — и гололёдных явлений, проводится превентивная обработка проезжей части и тротуаров. После того, как противогололёдная смесь отработает, образовавшуюся массу будут сметать с дорог и вывозить на полигон, — сообщили в администрации Челябинска.

Над расчисткой дорог, тротуаров, прилотковых частей и остановок общественного транспорта сегодня трудятся 245 единиц техники и 489 рабочих.