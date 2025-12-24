За сутки из Челябинска вывезли 10 тысяч кубометров снега

На уборку снега во дворах управляющие компании вывели 1428 человек и 23 единицы техники. Районные администрации привлекли 103 машины и 256 работников.
— Для ликвидации накатов, а в преддверии похолодания — и гололёдных явлений, проводится превентивная обработка проезжей части и тротуаров. После того, как противогололёдная смесь отработает, образовавшуюся массу будут сметать с дорог и вывозить на полигон, — сообщили в администрации Челябинска.
Над расчисткой дорог, тротуаров, прилотковых частей и остановок общественного транспорта сегодня трудятся 245 единиц техники и 489 рабочих.