За сутки из Челябинска вывезли 10 тысяч кубометров снега

— Для ликвидации накатов, а в преддверии похолодания — и гололёдных явлений, проводится превентивная обработка проезжей части и тротуаров. После того, как противогололёдная смесь отработает, образовавшуюся массу будут сметать с дорог и вывозить на полигон, — сообщили в администрации Челябинска.