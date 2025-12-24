В зимние праздники будут организованы дополнительные поезда Кишинев-Яссы

Уточняется, что увеличение количества поездов по международному железнодорожному маршруту № 821/1051−1054/824 Кишинев-Сокола (Яссы) последовало после запросов пассажиров.
Согласно информации ЖДМ, поезд будет курсировать 26, 27 и 28 декабря 2025 года, а также 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 января 2026 года, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком в праздничные дни.
В то же время представители компании заявляют, что начиная с 16 января 2026 года международный поезд Кишинев-Сокола (Яссы) будет курсировать регулярно по пятницам, субботам и воскресеньям в соответствии с установленным расписанием.
Железнодорожные власти рекомендуют путешественникам заранее проверять расписание поездов и приобретать билеты.