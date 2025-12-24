Татьяна Степанова стала заместителем главы минимущества Омской области

23 декабря 2025 года Татьяна Степанова стала заместителем министра имущественных отношений Омской области. Соответствующее назначение подписал губернатор региона.
Чиновнице установили испытательный срок один месяц. Известно, что ранее она руководила департаментом правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения в том же министерстве.
После назначения Татьяны Степановой в руководстве ведомства не осталось вакантных должностей. Теперь в подчинении министра Владимира Ершова работают четыре заместителя.
Ранее мы писали, что в Омской области 24 декабря пройдет предновогодний дождь.