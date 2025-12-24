В красноярском зоопарке звери уже отмечают Новый год: фото животных с елочками

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» устроили новогоднее угощение для своих питомцев. Администрация зоопарка поделилась фотографиями, на которых животные изучают поставленные в вольеры пушистые ёлки.
Как отмечают сотрудники, реакция у обитателей разная: одни с интересом нюхают хвою, другие трутся о ветки, а некоторые с аппетитом пробуют их на вкус. Чтобы сделать подарки ещё интереснее, на ветки развешивают специальные угощения — для травоядных это фрукты, морковь и баранки, а для хищников — кусочки мяса и рыбы.
Зоопарк напоминает, что красноярцы могут передать для животных живые ели, но с важным условием: деревья должны быть свежими и не использовавшимися в домах или на улицах для украшений. Это необходимо для безопасности питомцев — в ветках не должно быть остатков мишуры, дождика или искусственного снега, которые могут навредить здоровью.