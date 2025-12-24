В красноярском зоопарке звери уже отмечают Новый год: фото животных с елочками

Зоопарк напоминает, что красноярцы могут передать для животных живые ели, но с важным условием: деревья должны быть свежими и не использовавшимися в домах или на улицах для украшений. Это необходимо для безопасности питомцев — в ветках не должно быть остатков мишуры, дождика или искусственного снега, которые могут навредить здоровью.