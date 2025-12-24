В Башкирии адаптировали 51 дом для ветеранов СВО с инвалидностью

«На сегодня обследовали 195 помещений. Точную сумму модернизации жилья ветерана назвать не могу. Мы рассматриваем каждого бойца индивидуально, зависит от группы инвалидности. Дома оборудуются дорогостоящими устройствами, а также приобретаются кровати, тренажёры, умные кухни и даже шторы. Можно управлять телефоном или пультом, не вставая с кровати. Это не просто готовые изделия, а индивидуальные проекты, учитывающие особенности организма каждого человека.», — рассказал Ирек Зарипов.