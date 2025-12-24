В Башкирии адаптировали 51 дом для ветеранов СВО с инвалидностью

Об этом на пресс-конференции в «Башинформе», посвященной поддержке защитников Отечества, рассказал заместитель директора Республиканского центра поддержки участников СВО «Башкортостан» Ирек Зарипов.
По его словам, фонд продолжает внедрять систему «умный дом». Команда регионального филиала вместе с комиссией обследуют квартиры и дома ветеранов, затем пакет документов передают в экспертный совет для рассмотрения. Жилье ветерана оснащается датчиками дыма, воды и газа, также закупаются умная колонка «Алиса», робот-пылесос и многие другие приспособления.
«На сегодня обследовали 195 помещений. Точную сумму модернизации жилья ветерана назвать не могу. Мы рассматриваем каждого бойца индивидуально, зависит от группы инвалидности. Дома оборудуются дорогостоящими устройствами, а также приобретаются кровати, тренажёры, умные кухни и даже шторы. Можно управлять телефоном или пультом, не вставая с кровати. Это не просто готовые изделия, а индивидуальные проекты, учитывающие особенности организма каждого человека.», — рассказал Ирек Зарипов.
По словам спикера, адаптация жилья ветеранов СВО занимает от 3 до 6 месяцев.
Напомним, сегодня в на площадке информационного агентства «Башинформ» состоялась пресс-конференция, посвященная поддержке защитников Отечества.