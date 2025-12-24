Эксперт Богачев: в 2025 году число сильных вспышек на Солнце снизилось в три раза

«Этот год несколько парадоксальный как раз потому, что число вспышек и общая активность заметно снизилась. По сравнению с 2024 годом, число сильных вспышек X уровня снизилось в три раза: с 54 в 2024-м до 18 в этом году. Также более чем в два раза снизилось число вспышек уровня M», — сказал он.