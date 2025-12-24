Эксперт Богачев: в 2025 году число сильных вспышек на Солнце снизилось в три раза

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество солнечных вспышек самого высокого класса Х в 2025 году снизилось в три раза, а вспышек класса М — в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Этот год несколько парадоксальный как раз потому, что число вспышек и общая активность заметно снизилась. По сравнению с 2024 годом, число сильных вспышек X уровня снизилось в три раза: с 54 в 2024-м до 18 в этом году. Также более чем в два раза снизилось число вспышек уровня M», — сказал он.
Богачев также отметил, что число магнитных бурь выросло. Это произошло за счет того, что «место уходящих с Солнца сильных вспышек в этом году начали занимать корональные дыры».
«Число вспышек идет вниз, а число магнитных бурь весь год шло вверх. Скорее всего эта тенденция пока продолжится и в следующем году. По крайней мере в текущем декабре за неполный месяц уже было шесть дней с бурями», — подытожил ученый.
О вспышках на Солнце.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.