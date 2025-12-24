Ричмонд
В Ростове на Коммунистическом проспекте отключили отопление и горячую воду

Аварийные работы на теплотрассе в Ростове оставили несколько кварталов без отопления.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Ростовские тепловые сети» проводит срочные работы по устранению дефекта на теплотрассе на проспекте Коммунистическом, 35. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

На время ремонта будет отключено отопление и горячее водоснабжение в нескольких кварталах в границах улиц Малиновского, 2-й Краснодарской, Города Ле-Ман и Коммунистического проспекта.

Известно, что работы планируется завершить, а подачу тепла и горячей воды восстановить до конца сегодняшнего дня.

