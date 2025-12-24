Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил подтверждение возраста через Max при покупке алкоголя

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max. Решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

«Закон устанавливает возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией», — сообщил сенатор Артем Шейкин в ходе выступления на заседании.

Помимо цифровой проверки возраста закон вводит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Нововведение коснется товаров с возрастными ограничениями. Для приобретения достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».

Сервис будет доступен всем совершеннолетним, у кого есть водительское удостоверение, загранпаспорт нового образца или верифицированная биометрия на «Госуслугах». Законопроект был внесен группой депутатов от «Единой России» и принят в первом чтении в марте.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше