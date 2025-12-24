«Уралэнергосбыт» запустил чат поддержки в мессенджере МАХ

Через официальный чат поддержки в мессенджере MAX клиенты могут удалённо взаимодействовать с компанией и самостоятельно решать вопросы — быстро и без визита в офис.
Процедура обращения: после загрузки документов в чат система автоматически регистрирует обращение, присваивает ему уникальный номер и направляет на обработку профильному специалисту. Данный сервис, аналогично уже действующим каналам в Telegram и сообществе «ВКонтакте», на сайте uralsbyt.ru (для использования нужно нажать на виджет чата), обеспечивает полный спектр дистанционного обслуживания. При необходимости уточнения предоставленных документов оператор инициирует обратную связь самостоятельно.
Чат поддержки работает 24/7. Обращения, поступившие в адрес оператора в выходные дни или вечернее время, принимает система, а обрабатывают их специалисты компании на следующий рабочий день. С понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
Обратите внимание: чат поддержки можно найти только по прямой ссылке. Он не отображается в результатах поиска внутри приложения MAX.
— Ежегодно мы проводим для наших клиентов более миллиона консультаций, — рассказала начальник управления по взаимодействию с клиентами Единого расчётного центра «Уралэнергосбыт» Ольга Фацино. — Наша главная задача — сделать взаимодействие с компанией максимально удобным. Поэтому мы постоянно развиваем форматы связи, ориентируясь на актуальные цифровые среды. Запуск чата в мессенджере МАХ — это логичный шаг, который позволит нам быть ещё доступнее и оперативнее для каждого.
Компания стремится к постоянному повышению качества и эффективности клиентского сервиса. Обращайтесь в чат поддержки в удобное время для оперативного решения вопросов, связанных с коммунальным обслуживанием.
Напомним, клиенты «Уралэнергосбыт» могут выиграть путешествие за своевременную оплату начислений за свет и тепло. Номинал двух сертификатов на путешествия — по 100 тысяч рублей. Разыгрываются также 60 сертификатов по 3000 рублей на оплату электричества. Рассказываем об условиях.