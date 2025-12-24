Омский врач рассказала, как встретить Новый год без вреда для желудка

Терапевт городской больницы № 9 Александра Домбровская дала советы омичам в преддверии Нового года. Специалист рекомендовала простые правила питания и поведения, которые помогут хорошо себя чувствовать после застолья.
Перед праздником стоит съесть йогурт, яблоко или немного орехов. Это позволит избежать переедания и быстрого опьянения. Принимать пищу нужно медленно, чтобы мозг успел получить сигнал о насыщении. Первыми на тарелку лучше класть овощи — свежие или в салатах. Если хочется попробовать все блюда, можно ограничиться одной ложкой каждого.
«Хорош праздник тот, после которого не приходится восстанавливаться. Пусть утро нового года будет таким же светлым, как и вечер старого!» — пожелала землякам Александра Домбровская.
Доктор также посоветовала при употреблении спиртного знать меру, отказываться от смешивания разных напитков. Лучше выбрать морс или другой безалкогольный вариант. Также при праздновании важно делать паузы, больше двигаться, танцевать или гулять.
