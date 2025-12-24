Омский врач рассказала, как встретить Новый год без вреда для желудка

Перед праздником стоит съесть йогурт, яблоко или немного орехов. Это позволит избежать переедания и быстрого опьянения. Принимать пищу нужно медленно, чтобы мозг успел получить сигнал о насыщении. Первыми на тарелку лучше класть овощи — свежие или в салатах. Если хочется попробовать все блюда, можно ограничиться одной ложкой каждого.