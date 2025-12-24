Ричмонд
Все из-за атаки БПЛА: в Уфе задержались прием и вылет авиарейсов

В Уфе из-за атаки БПЛА задержались авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 декабря, в аэропорту Уфы сложилась сложная ситуация с рейсами. Согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты по целому ряду направлений, включая Иркутск, Надым, Казань, Минеральные Воды, Москву, Сочи и Екатеринбург.

На прилете также наблюдаются сбои: задерживаются или перенаправляются рейсы из Норильска, Стамбула, Москвы, Надыма, Нового Уренгоя, Красноярска, Сочи, Екатеринбурга и Нячанга.

Как сообщили в аэропорту, три рейса, следующие в Уфу, были перенаправлены в соседние аэропорты из-за ограничений. Рейс Стамбул — Уфа отправлен в Самару, Норильск — Уфа — в Челябинск, а рейс Москва — Уфа — в Нижнекамск.

Напомним, по всей Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность». Кроме того, Министерство Обороны России сообщило, что над республикой сбили один украинский БПЛА самолетного типа.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

