Более тысячи юных ростовчан побывали на новогоднем благотворительном спектакле

Более тысячи юных ростовчан стали зрителями главного благотворительного просветительского спектакля «Хождение за три моря. В поисках Нового года». Праздник с участием 180 артистов для школьников, родителей и педагогов состоялся в конгресс-холле ДГТУ по инициативе и при организации Ростовской-на-Дону городской Думы.
— Это наша добрая думская традиция — дарить детям накануне Нового года настоящую сказку, — сказала председатель Ростовской-на-Дону гордумы Лидия Новосельцева. — Мы планируем и дальше развивать этот проект, потому что такие праздники не просто развлекают, а воспитывают, объединяют и создают те самые светлые воспоминания, которые остаются с человеком всю жизнь.
Лидия Новосельцева поблагодарила артистов и наградила памятными подарками. Фото: Ростовская-на-Дону городская Дума.
Лидия Александровна поблагодарила организаторов мероприятия, особо отметив вклад руководителя ансамбля народного танца «РИСИяне» и директора Творческого центра ДГТУ Виктории Солонской, а также всех артистов и постановочную группу.
Добавим, в завершении церемонии юных актеров наградили памятными подарками от Ростовской-на-Дону городской Думы.