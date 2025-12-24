Более тысячи юных ростовчан побывали на новогоднем благотворительном спектакле

— Это наша добрая думская традиция — дарить детям накануне Нового года настоящую сказку, — сказала председатель Ростовской-на-Дону гордумы Лидия Новосельцева. — Мы планируем и дальше развивать этот проект, потому что такие праздники не просто развлекают, а воспитывают, объединяют и создают те самые светлые воспоминания, которые остаются с человеком всю жизнь.