В Челябинске переносят остановку «Каслинский рынок» из-за метротрама

«Остановка “Каслинский рынок” в направлении Металлургического района переносится севернее на 150 метров за перекресток с Комсомольским проспектом. Работы проводятся для переустройства трамвайных путей в рамках строительства линии метротрамвая», — сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, для возведения метротрамвая был полностью перекрыт участок проспекта Победы между улицами Краснознаменной и Косарева. Ограничение для автомобилистов там продлится до июня 2027 года.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что строительством метротрама занимается китайсая компания CRCC.