В Челябинске переносят остановку «Каслинский рынок» из-за метротрама

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря, ФедералПресс. Строительство челябинского метротрамвая вносит коррективы в работу городского транспорта. Как сообщило областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, в центре города временно переносят трамвайную остановку «Каслинский рынок».

«Остановка “Каслинский рынок” в направлении Металлургического района переносится севернее на 150 метров за перекресток с Комсомольским проспектом. Работы проводятся для переустройства трамвайных путей в рамках строительства линии метротрамвая», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, для возведения метротрамвая был полностью перекрыт участок проспекта Победы между улицами Краснознаменной и Косарева. Ограничение для автомобилистов там продлится до июня 2027 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что строительством метротрама занимается китайсая компания CRCC.