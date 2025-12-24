В Магнитогорске сохранили все льготы для населения

«Надо отметить, что такой “садовой” льготы нет ни в одном городе. В Магнитогорске раньше, чем в областной столице, начинают работать садовые маршруты, и сезон мы завершаем позже. То есть наши пенсионеры могут на месяц дольше ездить в свои сады и бесплатно пользоваться транспортом, в отличие, например, от Челябинска, где льгота только 50%», — прокомментировал Александр Морозов.