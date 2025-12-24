В Магнитогорске сохранили все льготы для населения

«Стоит отметить, что льгота на проезд для школьников и студентов не предполагает привязку к прописке. Для примера: медколледж на левом берегу — у нас там 900 студентов. Около половины — иногородние. Они пользуются льготой, потому что учатся у нас в городе», — подчеркнул председатель городского Собрания Александр Морозов.
Льготу в виде 30 бесплатных поездок в течение месяца и компенсации в размере 15 рублей на каждую последующую поездку для граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины). Пенсионеры и предпенсионеры совершают ежегодно более 7 млн поездок на муниципальном общественном транспорте.
В следующем году сохранится бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам на период с 16 апреля по 16 октября для горожан, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины).
«Надо отметить, что такой “садовой” льготы нет ни в одном городе. В Магнитогорске раньше, чем в областной столице, начинают работать садовые маршруты, и сезон мы завершаем позже. То есть наши пенсионеры могут на месяц дольше ездить в свои сады и бесплатно пользоваться транспортом, в отличие, например, от Челябинска, где льгота только 50%», — прокомментировал Александр Морозов.
Существенно дешевле можно проехать в трамваях и автобусах, используя электронные билеты Маггортранса. В 2025 год данной формой оплаты проезда пассажиры воспользовались порядка 1,3 млн раз. А если расплачиваться при проезде любой банковской картой, то стоимость снижается на 2 рубля. При этом при безналичном расчете у пассажиров сохраняется право на бесплатные пересадки в течение одного часа.
Депутаты своим решением также продлили льготы на питание отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на 2026 год.
Сегодня бесплатный завтрак или обед (в зависимости от смены) получают все учащиеся начальной школы, а также дети из малообеспеченных семей и дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях Магнитогорска. Планируется, что льготой в 2026 году воспользуются более 22 тысяч детей.
Льготным бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети участников СВО. Помимо этого, льготное полноценное питание получают учащиеся коррекционных школ и интернатов.
А налоговые льготы для магнитогорцев даже расширили. На заседании депутатского корпуса утвердили налоговые послабления по уплате земельного налога и налога на имущество для более широкого круга лиц.
Ранее от уплаты этих налогов льгота были освобождены члены семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Теперь возраст детей увеличен до 23 лет, при том, что они учатся очно.
Фото предоставлено пресс-службой Магнитогорского городского собрания депутатов.