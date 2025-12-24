Каждого второго воронежца звали вернуться на старую работу

Половина воронежцев получала предложение вернуться к прежнему работодателю. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob, которые провели опрос среди экономически активных горожан.
Исследование показало, что каждая третья компания за последний год пыталась вернуть уволившихся сотрудников. Однако успехом эти попытки увенчались не всегда. Чаще всего предложения о возврате получали женщины и сотрудники с большим опытом работы. Наиболее востребованы на старом месте оказались специалисты с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц, но именно они соглашаются вернуться реже всех.
Основные причины увольнения — низкая зарплата, неадекватное руководство и отсутствие карьерного роста. Ключевым аргументом для возврата для 53% воронежцев стало бы повышение дохода. Также важны улучшение условий труда (11%) и смена руководства (8%). Несмотря на это, почти четверть горожан (23%) сегодня в принципе готовы рассмотреть предложение вернуться на прежнее место работы. Наиболее открыты для этого сотрудники 35−45 лет (31%).