Каждого второго воронежца звали вернуться на старую работу

Исследование показало, что каждая третья компания за последний год пыталась вернуть уволившихся сотрудников. Однако успехом эти попытки увенчались не всегда. Чаще всего предложения о возврате получали женщины и сотрудники с большим опытом работы. Наиболее востребованы на старом месте оказались специалисты с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц, но именно они соглашаются вернуться реже всех.