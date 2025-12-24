Штрафы за скрытые комиссии и навязанные самарцам услуги вырастут в 12,5 раз

Нарушением будет считаться ситуация, когда клиента при покупке определенного товара, будь то туристическая путевка или бытовая техника, заставляют приобрести другой товар или услугу, которые ему не нужны. Предпринимателей призывают привести свою деятельность в соответствие с законом.