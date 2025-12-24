Штрафы за скрытые комиссии и навязанные самарцам услуги вырастут в 12,5 раз

Скоро в России ужесточат ответственность для бизнеса за скрытые комиссии и навязанные услуги. После этого предприниматели, в том числе самарские, будут платить серьезные штрафы — их размер вырастет в 12,5 раз. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.
Но новым правилам штрафы для должностных лиц теперь составят от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
«Закон направлен на эффективное пресечение недобросовестных практик, с которыми регулярно сталкиваются граждане», — прокомментировала пресс-служба Роспотребнадзора.
Нарушением будет считаться ситуация, когда клиента при покупке определенного товара, будь то туристическая путевка или бытовая техника, заставляют приобрести другой товар или услугу, которые ему не нужны. Предпринимателей призывают привести свою деятельность в соответствие с законом.