Пять причин, по которым жители Молдовы массово забирают деньги из банков: Чего боятся вкладчики — объяснение эксперта

Экс-министр экономики Октавиан Калмык для «Первого в Молдове» прокомментировал тенденцию к выводу молдаванами денег из банков, назвав ее ненормальной.
Согласно данным Нацбанка, за 11 месяцев 2025 года, совокупный объем выдачи наличных из касс банков превысил объем поступлений в банковскую систему на 4,6 млрд леев.
Что толкает людей забирать деньги из банков?
1. 2025 год, на фоне снижения процентной базовой ставки Нацбанка, почувствовалось снижение интереса к депозитам со стороны граждан. Люди снимают свои деньги, с одной стороны снижается объем депозитов физических лиц в банковской системе из-за отсутствия привлекательной процентной ставки.
2. С другой стороны, растут потребительские расходы у физических лиц, — заявил Калмык.
3 По словам экономиста, снижение доходов у населения также способствует и увеличению расчета наличными, и покупке продуктов питания, одежды, стройматериалов, преимущественно, на рынках и базарах, потому что там дешевле.
4 Другими причинами, по мнению Калмыка, является желание населения снять деньги и перевести их в иностранную валюту.
5 Кроме того, наблюдается снижение денежных переводов из-за рубежа.
«Поступления извне снижаются за последние 2 года. Да, темпы небольшие, но снижаются и отрицательные за последние 2 года» — отметил Калмык.
