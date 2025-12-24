Ричмонд
Пять причин, по которым жители Молдовы массово забирают деньги из банков: Чего боятся вкладчики — объяснение эксперта

За 11 месяцев 2025 года, совокупный объем выдачи наличных из касс банков превысил объем поступлений в банковскую систему на 4,6 млрд леев [видео]

Источник: Комсомольская правда

Экс-министр экономики Октавиан Калмык для «Первого в Молдове» прокомментировал тенденцию к выводу молдаванами денег из банков, назвав ее ненормальной.

Согласно данным Нацбанка, за 11 месяцев 2025 года, совокупный объем выдачи наличных из касс банков превысил объем поступлений в банковскую систему на 4,6 млрд леев.

Что толкает людей забирать деньги из банков?

1. 2025 год, на фоне снижения процентной базовой ставки Нацбанка, почувствовалось снижение интереса к депозитам со стороны граждан. Люди снимают свои деньги, с одной стороны снижается объем депозитов физических лиц в банковской системе из-за отсутствия привлекательной процентной ставки.

2. С другой стороны, растут потребительские расходы у физических лиц, — заявил Калмык.

3 По словам экономиста, снижение доходов у населения также способствует и увеличению расчета наличными, и покупке продуктов питания, одежды, стройматериалов, преимущественно, на рынках и базарах, потому что там дешевле.

4 Другими причинами, по мнению Калмыка, является желание населения снять деньги и перевести их в иностранную валюту.

5 Кроме того, наблюдается снижение денежных переводов из-за рубежа.

«Поступления извне снижаются за последние 2 года. Да, темпы небольшие, но снижаются и отрицательные за последние 2 года» — отметил Калмык.

Источник: Первый в Молдове.